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«Манчестер Юнайтед» принял решение по будущему Магуайра

 
24 Августа 2022 • 08:34 Комментировать

Стали известны дальнейшие планы руководства «Манчестер Юнайтед» относительно защитника команды Гарри Магуайра. По сообщениям журналистов The Times, «красные дьяволы» не собираются продавать 29-летнего англичанина.

Не так давно в британской прессе появилась информация, что в трансфере Магуайра заинтересован лондонский «Челси».

Контракт защитника с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гарри принял участие в 37 поединках, отметившись двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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