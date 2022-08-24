«Манчестер Юнайтед» принял решение по будущему Магуайра

Стали известны дальнейшие планы руководства «Манчестер Юнайтед» относительно защитника команды Гарри Магуайра. По сообщениям журналистов The Times, «красные дьяволы» не собираются продавать 29-летнего англичанина.

Не так давно в британской прессе появилась информация, что в трансфере Магуайра заинтересован лондонский «Челси».

Контракт защитника с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гарри принял участие в 37 поединках, отметившись двумя забитыми мячами.