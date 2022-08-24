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«Челси» отказался от трансфера Фофана

 
24 Августа 2022 • 08:24 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» больше не будет предпринимать попыток приобрести защитника «Лестера» Уэсли Фофана, об этом рапортует таблоид The Sun.

По сообщениям источника, руководство «пенсионеров» после нескольких неудачных попыток приняло решение выйти из переговоров. Напомним, что «лисы» уже неоднократно отклоняли предложения лондонского клуба по трансферу 21-летнего французского игрока.

Уэсли играет за «Лестер» с октября 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года.

В стартовавшем розыгрыше АПЛ защитник принял участие в двух матчах и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Уэсли Фофана
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Комментарии (1)
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KENIG
24 Августа 2022 в 08:37
Довыпендривались , лисы ипаные )))
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