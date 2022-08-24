Игрок «Манчестер Юнайтед» готовится к медосмотру в «Марселе»

Ивуарийский защитник Эрик Байи в шаге от перехода из «Манчестер Юнайтед» во французский «Марсель». Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, уже сегодня, 24 августа, африканский футболист пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет трудовое соглашение с провансальским клубом.

Ранее сообщалось, что «Марсель» арендует Байи на один сезон с последующим правом выкупа за десять миллионов евро.

В минувшем сезоне африканский защитник поучаствовал всего в семи поединках за «красных дьяволов», в которых получил одну желтую карточку.