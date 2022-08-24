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Фердинанд объяснил, почему де Йонга не будет в «МЮ»

 
24 Августа 2022 • 07:55 Комментировать

Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд считает, что трансфер полузащитника каталонской «Барселоны» на «Олд Траффорд» не состоится. Эксперт объяснил свою точку зрения в интервью FIVE Podcast.

«Нет никаких шансов, что де Йонг будет подписан. Манкунианцы уже купили Каземиро, поэтому Френки им больше не нужен.

Думаю, сейчас «МЮ» сконцентрируется на покупке Антони из «Аякса». Им необходим еще один нападающий, тем более, если Роналду все же покинет команду», - сказал Фердинанд.

Де Йонг играет за «сине-гранатовых» с лета 2019 года. С того времени полузащитник провел 142 поединка, забил 13 мячей и отдал 18 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Френки де Йонг
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