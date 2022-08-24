Уход Зиеша из «Челси» зависит от «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может помочь лондонскому «Челси» продать нападающего Хакима Зиеша, об этом сообщает Talksport. Дело в том, что трансфер марокканца напрямую зависит от перехода форварда Антони из амстердамского «Аякса» в стан «красных дьяволов».

Если эта сделка состоится, голландский клуб предпримет попытку заполучить Зиеша. В противном случае трансфер выглядит маловероятным.

Ранее сообщалось, что «Аякс» может продать Антони за 94 миллиона евро.

Зиеш присоединился к лондонскому клубу в 2020 году. С ним был подписан контракт до окончания сезона-2024/2025. В общей сложности марокканец провел за «пенсионеров» 83 поединка, отметившись 14 забитыми мячами и десятью ассистами.