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Лэмпард отреагировал на интерес «Челси» к Гордону

 
24 Августа 2022 • 07:44 Комментировать (1)

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о потенциальном переходе нападающего Энтони Гордона в лондонский «Челси».

«Гордон – игрок «Эвертона». У него действующий трехлетний контракт. Мы в курсе, что «Челси» проявляет интерес к нему. Но пока мы находимся на той же позиции, что и раньше», - передает слова специалиста портал Talksport.

Трансферная стоимость Гордона оценивается в 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Английской премьер-лиги 21-летний форвард сыграл 35 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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Комментарии (1)
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KENIG
24 Августа 2022 в 08:40
В его возрасте , если уж игрок действительно талантлив , то он себя раскрывает или на крайний случай показывает потенциал . А тут епт 35 матчей и 4 гола ? Пусть Лэмпс его развивает , он умеет работать с молодежью
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