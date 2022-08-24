Лэмпард отреагировал на интерес «Челси» к Гордону

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о потенциальном переходе нападающего Энтони Гордона в лондонский «Челси».

«Гордон – игрок «Эвертона». У него действующий трехлетний контракт. Мы в курсе, что «Челси» проявляет интерес к нему. Но пока мы находимся на той же позиции, что и раньше», - передает слова специалиста портал Talksport.

Трансферная стоимость Гордона оценивается в 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Английской премьер-лиги 21-летний форвард сыграл 35 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.