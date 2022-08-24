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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан оценил свою текущую форму

 
24 Августа 2022 • 07:23 Комментировать

Центральный защитник «МЮ» Рафаэль Варан поведал о состоянии своего здоровья.

«Я хорошо себя чувствую. Был хорошо готов к старту сезона, однако не попадал в стартовый состав команды. Поэтому у меня было дополнительное время для подготовки. Все хорошо знают, насколько требовательна Премьер-лига, поэтому я много работаю, чтобы находиться в форме», - приводит слова французского футболиста Manchester Evening News.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Рафаэль провел 22 поединка в рамках Премьер-лиги, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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