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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вингер «Челси» продолжит карьеру в немецком клубе

 
24 Августа 2022 • 07:18 Комментировать

Вингер лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои может продолжить карьеру в немецком чемпионате. Об этом отрапортовал в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, стороны уже вступили в переговорный процесс, который движется к финальной стадии. В леверкузенский клуб Хадсон-Одои может перейти на правах аренды. В ближайшие дни игрок должен пройти медицинский осмотр, после чего подпишет бумаги.

Хадсон-Одои – воспитанник футбольной академии «Челси». В минувшем розыгрыше Премьер-лиги полузащитник принял участие в 15 поединках, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Каллум Хадсон-Одои Трансферы футбола - лето 2022
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