Тен Хаг рассказал, что добавит Каземиро в «МЮ»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о трансфере бразильского полузащитника Каземиро из мадридского «Реала». Игрок был приобретен этим летом за 70 миллионов евро.

«Каземиро станет еще одним игроком с лидерскими качествами. Этот футболист отлично читает игру, он знает, как побеждать. За свою карьеру Каземиро выиграл много трофеев, поэтому нам важно иметь в составе такого футболиста. У нас уже есть игроки с таким менталитетом в лице Роналду и Варана», - цитирует голландского специалиста BBC Sports.

Напомним, что Каземиро подписал с «красными дьяволами» контракт на четыре года.