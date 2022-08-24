«Манчестер Юнайтед» готов купить нападающего «Барселоны»

Голландский форвард Мемфис Депай, от которого хочет избавиться каталонская «Барселона», может перебраться на Туманный Альбион. Об этом сообщают журналисты газеты Marca.

По сообщениям источника, заинтересованность в трансфере игрока проявляет «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианского гранда готово заплатить за Депая десять миллионов евро. Ранее голландец уже выступал на «Олд Траффорд», однако не смог проявить себя должным образом и был продан во французский «Лион».

Ранее сообщалось об интересе к Депаю со стороны туринского «Ювентуса». Стороны вели переговоры по трансферу, однако пока не смогли прийти к общему знаменателю.