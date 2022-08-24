«Лестер» отверг выгодное предложение «Челси» по Фофана

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс высказался относительно переговоров с лондонским «Челси» по трансферу защитника Уэсли Фофана.

«В клуб поступило еще одно предложение по трансферу Фофана, но мы его отвергли. В данный момент Уэсли занимается с молодежной командой из-за неявки на тренировку на прошлой неделе», - передает слова специалиста журналист Роб Таннер в социальных сетях.

Отмечается, что последнее предложение по Фофана составило 83 миллиона евро.

За «Лестер» защитник выступает с осени 2020 года. Он был куплен у «Сент-Этьена» за 35 миллионов евро. Его контракт с «лисами» рассчитан до середины 2027 года.