Тен Хаг назвал требование к игрокам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассказал о требовании, которое выдвинул своим подопечным.

«Я постоянно требую, чтобы футболисты подходили к тренировкам с максимальным настроем. На каждом занятии они должны привносить это в клуб. Нужно демонстрировать высокую производительность. Если же вы щадите себя в работе, то ничего не добьетесь. Нужно проявлять терпение, и тогда получится добиться чего-то серьезного», - передает слова тренера клубная пресс-служба.

В матче третьего тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе переиграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.