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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Своим мощным ударом Митрович разбил лобовое стекло автомобиля капитана «Фулхэма»

 
24 Августа 2022 • 05:04 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
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27.08 19:30

Сербский нападающий Александар Митрович блистает в начале этого сезона АПЛ - он забивает, и «Фулхэм» набирает очки, очень важные для дебютанта лиги. Его мощные удары головой наверняка станут большой проблемой для голкиперов лиги.

Пока же Митрович создает проблемы и своим одноклубникам. В ходе очередной тренировки «Фулхэма» Митрович нанес настолько мощный удар, что разбил... лобовое стекло автомобиля капитана Тома Кэрни.

- Это так, я разбил лобовое стекло. Он припарковал машину за воротами, я промазал и попал в стекло. Так как было жарко, оно чуть размякло и потому треснуло, - сообщил Митрович, комментируя выложенное в социальных сетях фото.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович
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АРСЕНАЛ ФУЛХЭМ
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