Своим мощным ударом Митрович разбил лобовое стекло автомобиля капитана «Фулхэма»

Сербский нападающий Александар Митрович блистает в начале этого сезона АПЛ - он забивает, и «Фулхэм» набирает очки, очень важные для дебютанта лиги. Его мощные удары головой наверняка станут большой проблемой для голкиперов лиги.

Пока же Митрович создает проблемы и своим одноклубникам. В ходе очередной тренировки «Фулхэма» Митрович нанес настолько мощный удар, что разбил... лобовое стекло автомобиля капитана Тома Кэрни.

- Это так, я разбил лобовое стекло. Он припарковал машину за воротами, я промазал и попал в стекло. Так как было жарко, оно чуть размякло и потому треснуло, - сообщил Митрович, комментируя выложенное в социальных сетях фото.