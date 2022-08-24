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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмерсон стал игроком «Вест Хэма» официально

 
24 Августа 2022 • 00:18 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
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28.08 16:00

Мы уже сообщали о том, что «Вест Хэм» договорился о приобретении защитника «Челси» Эмерсона, который переберется в клуб за сумму в 13 миллионов евро. Как сообщает официальный сайт «Вест Хэма», сделка заключена, контракт подписан до лета 2026 года. Итальянский защитник, в прошлом выступавший в аренде в «Лионе», сможет сыграть за клуб уже в следующем матче.

А его услуги очень нужны команде, которая катастрофически начала сезон, проиграв все три матча и не забив ни одного мяча. В следующем, четвертом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» сразится в гостях с «Астон Виллой», встреча состоится 28 августа.

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АСТОН ВИЛЛА ВЕСТ ХЭМ
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