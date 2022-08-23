«Барселона» и «Манчестер Сити» сыграют ради благородной цели

«Барселона» и «Манчестер Сити» уже успели стартовать в чемпионатах Испании и Англии, но решили провести очный товарищеский матч. В среду поединок пройдёт на «Камп Ноу». Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» рассказывает о предстоящей встрече.

Главные тренеры топ-клубов постоянно жалуются на плотный календарь, тем удивительнее, что «Барселона» и «Манчестер Сити» решили устроить себе дополнительный мид-уик. Особенно странно, что это случилось в нынешний год, когда расписание и так слишком плотное из-за приближающегося чемпионата мира. И всё же в среду «Барселона» действительно примет дома «Манчестер Сити».

Матч хоть будет и товарищеским, но имеет довольно важный подтекст. Дело в том, что это будет благотворительный поединок в поддержку людей, страдающих таким тяжёлым заболеванием, как боковой амиотрофический склероз (БАС). На прошедшей в июне пресс-конференции, посвящённой проведению товарищеского матча, присутствовал Хуан Карлос Унсуэ. Это бывший футболист и тренер. Он работал в штабе Хосепа Гвардиолы, когда тот возглавлял «Барселону». Унсуэ только начинал самостоятельную работу, однако вскоре у него был диагностирован БАС, и теперь его бывший клуб и бывший руководитель со своей нынешней командой проведут матч в поддержку друга.

На матч продано уже более 50 тысяч билетов. Денежные средства от их продажи будут переданы Фонду Лусона, который занимается поиском лекарства от этой болезни. Сейчас она, к сожалению, является неизлечимой, а после её диагностирования пациенты в среднем живут около шести лет.

Хотя матч является товарищеским, однако от каких-то интриг не уйти. На «Камп Ноу» возвращается Гвардиола, но предыдущие его приезды в Барселону в качестве тренера гостевой команды заканчивались катастрофами. В 2015-м «блауграна» в полуфинале Лиги чемпионов разгромила «Баварию» со счётом 3:0. Осенью того же года Гвардиола приехал на «Камп Ноу» уже с «Манчестер Сити» и получил 0:4. Справедливости ради надо отметить, что тогда у каталонцев солировал Лионель Месси. В первом случае он в буквальном смысле уложил на лопатки Боатенга, а во втором – оформил хет-трик.

Отдельно интересно посмотреть на противостояние Гвардиолы и Хави. В официальных матчах они друг с другом ещё не встречались, хотя уже в этом сезоне это возможно. Не за горами жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, где «Барселона» и «Манчестер Сити» могут оказаться в одной группе. Пока же понаблюдаем, как наставники будут соперничать в товарищеской игре.

Дополнительная интрига – это Бернарду Силву. Португальца всё лето сватают на «Камп Ноу», но пока туда он едет в качестве футболиста «Манчестер Сити». Откровенно говоря, смотря на до сих пор не заявленного Жюля Кунде, вряд ли португалец этим летом отправится в Каталонию. Зато вот француз наверняка сыграет, игровая практика ему очень нужна.

Стоит отметить, что уже на выходных команды проведут очередные матчи в рамках своих чемпионатов. «Барселона» примет «Вальядолид», а «Манчестер Сити» также в родных стенах сыграет с «Кристал Пэлас».

Роман Андреев