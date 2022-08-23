Жезус едва не стал игроком «Реала»

Бразильский форвард Габриэл Жезус блистает в составе лондонского «Арсенала», куда он перебрался из «Манчестер Сити». Но все могло сложиться для него иначе - летом у него был вариант с переходом в мадридский «Реал».

Карло Анчелотти, итальянский наставник мадридского клуба, очень хотел пригласить Жезуса, но, как оказалось, «Реал» уже не мог позволить себе еще одного легионера, из-за чего отказался от приобретения. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

В первых трех турах английской Премьер-лиги Жезус забил два мяча, его команда лидирует в турнирной таблице, выиграв все три игры.