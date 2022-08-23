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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус едва не стал игроком «Реала»

 
23 Августа 2022 • 21:38 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
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27.08 19:30

Бразильский форвард Габриэл Жезус блистает в составе лондонского «Арсенала», куда он перебрался из «Манчестер Сити». Но все могло сложиться для него иначе - летом у него был вариант с переходом в мадридский «Реал».

Карло Анчелотти, итальянский наставник мадридского клуба, очень хотел пригласить Жезуса, но, как оказалось, «Реал» уже не мог позволить себе еще одного легионера, из-за чего отказался от приобретения. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

В первых трех турах английской Премьер-лиги Жезус забил два мяча, его команда лидирует в турнирной таблице, выиграв все три игры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Габриэл Жезус
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