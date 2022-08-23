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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Англии рассказали о поступке тен Хага, который впечатлил игроков «Манчестер Юнайтед»

 
23 Августа 2022 • 19:30 Комментировать (2)

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с двух поражений. После 0:4 в гостях у «Брентфорда» главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отменил выходной день и устроил для команды пробежку. Футболисты в знойную погоду должны были преодолеть 13,8 километра – именно такой была разница в дистанции, которую в том матче преодолели игроки «Брентфорда» и «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно Mirror, футболисты не обрадовались наказанию, но все разговоры прекратились, когда они поняли, что Эрик тен Хаг тоже побежит 13,8 километра. Тренер таким образом дал понять, что он не возлагает всю ответственность за неудачу на игроков. Этот поступок впечатлил команду.

Напомним, что в третьей игре сезона «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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ARTUR
23 Августа 2022 в 20:14
Хороший генерал не бежит впереди войска )) даже прапорщик в этом случае ехал бы рядом на мопеде да погонял бы лодырей
Alex1972
23 Августа 2022 в 19:50
В конце кросса явно несли тех, кто не попал в старт... А-ха-ха-ха...🚑💄...
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