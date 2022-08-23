В Англии рассказали о поступке тен Хага, который впечатлил игроков «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с двух поражений. После 0:4 в гостях у «Брентфорда» главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отменил выходной день и устроил для команды пробежку. Футболисты в знойную погоду должны были преодолеть 13,8 километра – именно такой была разница в дистанции, которую в том матче преодолели игроки «Брентфорда» и «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно Mirror, футболисты не обрадовались наказанию, но все разговоры прекратились, когда они поняли, что Эрик тен Хаг тоже побежит 13,8 километра. Тренер таким образом дал понять, что он не возлагает всю ответственность за неудачу на игроков. Этот поступок впечатлил команду.

Напомним, что в третьей игре сезона «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1.