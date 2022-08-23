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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Баварии» подтвердили, что хотели подписать Холанна

 
23 Августа 2022 • 18:45 Комментировать (1)

Этим летом Эрлинг Холанн перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Заполучить талантливого норвежского форварда пыталась «Бавария», что подтвердил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Конечно, мы вели переговоры, это не тайна. В итоге трансфер не получился по разным причинам. Я не обвиняю футболиста – он выбрал клуб, который посчитал лучшим для себя», - высказался Салихамиджич, чьи слова приводит Bild.

В рамках Премьер-лиги Англии Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» три матча. На счету норвежского нападающего три гола и один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хасан Салихамиджич Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ARTUR
23 Августа 2022 в 19:10
Не смешите людей ))) он выбрал там где больше дали , а Бавария никогда много не давала ,НО!!! Здесь есть большое но , Бавария потом хорошо продавала , и поиграв каких сезона два лось бы подорожал второе или четверо , так что кто знает кто в этой ситуации выиграл ,кто проиграл
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