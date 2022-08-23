​В «Баварии» подтвердили, что хотели подписать Холанна

Этим летом Эрлинг Холанн перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Заполучить талантливого норвежского форварда пыталась «Бавария», что подтвердил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Конечно, мы вели переговоры, это не тайна. В итоге трансфер не получился по разным причинам. Я не обвиняю футболиста – он выбрал клуб, который посчитал лучшим для себя», - высказался Салихамиджич, чьи слова приводит Bild.

В рамках Премьер-лиги Англии Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» три матча. На счету норвежского нападающего три гола и один результативный пас на партнёра.