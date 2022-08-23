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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Байи переходит в «Марсель»

 
23 Августа 2022 • 17:58 Комментировать

Эрик Байи в ближайшие часы станет футболистом «Марселя». По данным The Athletic, 28-летний защитник «Манчестер Юнайтед» уже дал согласие на переход во французский клуб.

«Марсель» арендует Эрика Байи до конца сезона 2022/2023 с опцией выкупа. Эта опция может стать обязательной при двух условиях: во-первых, провансальцы должны квалифицироваться в Лигу чемпионов, а во-вторых, Байи должен провести определённое количество игр.

Отмечается, что «Марсель» возьмёт на себя заработную плату Эрика Байи в полном объёме.

Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 Эрик Байи не принимал участие в матчах «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Манчестер Юнайтед Эрик Байи Трансферы футбола - лето 2022
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