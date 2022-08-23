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​«Самый высокомерный человек»: Мама больного мальчика, которого обидел Роналду, рассказала о звонке футболиста

 
23 Августа 2022 • 17:43 Комментировать (3)

Весной текущего года Криштиану Роналду после одного из матчей выбил телефон из рук ребёнка, страдающего аутизмом. Звёздный футболист по итогам полицейского расследования отделался предупреждением и небольшим штрафом. Теперь Сара Келли, мама мальчика по имени Джейкоб, собирается подать на Роналду в суд.

В интервью Mirror Сара рассказала о звонке Роналду. По словам женщины, сначала ей позвонил представитель Роналду и предложил встретиться с игроком. В ответ на отказ помощник игрока сказал: «Вы вообще знаете, кто такой Роналду?». Сара все равно отказалась.

«Когда телефон снова зазвонил, я услышала: «Здравствуйте, это Криштиану Роналду». Он спросил, не хочу ли я приехать познакомиться с его семьей, назвал себя «неплохим папой», рассказал о проблемах со своим воспитанием и о потере отца.

Роналду не знал моего имени и называл Джейкоба просто «мальчик». Он сказал: «Я знаю, что у мальчика проблемы». Я ответила: «У него нет проблем, у него инвалидность, а проблемы у тебя».

Он сказал, что не сделал ничего плохого, сказал, что никого не бил. Я разозлилась и ответила: «Ты ударил моего сына по руке, и говоришь, что ничего не сделал?».

Роналду сказал, что не хочет, чтобы эта история появилась в СМИ и в суде. Он сказал, что у него хорошая команда юристов, и что он будет сражаться в суде до конца. Ещё сказал, что знает, как играть со СМИ», - сказала Сара.

Сара назвала Роналду «самым высокомерным человеком», с которым она когда-то общалась. Женщина пойдёт в суд, поскольку хочет, чтобы футболист понёс справедливое наказание.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
23 Августа 2022 в 18:36
Да, 🐓 не только Месси боится, но и аутистов... Трус не может играть в ЛЧ... Он может играть только на нервах... Мендеш знает... Хе-хе...
Манкунианец76
23 Августа 2022 в 18:26
справедливое наказание?и вы серьезно думаете что публичный человек,зная,что скорее всего звонок записывается,что всю жизнь его окружают папарацци и хейтеры будет в таком тоне разговаривать публично?она просто решила денежек по легкому срубить,через пол года.фу как пошло!!!!
ARTUR
23 Августа 2022 в 18:05
Где то в дурке кастилья беснуется и вся пестрая братия во главе с ушепаном полит экспертом , сейчас бы разорвали и эту женщину и тем более мальчика инвалида ,хотя правильно было бы сказать что инвалид сам припудренный а уж все его подсосы это стыд человечий , самое убогое это что он себя называет ,,отцом ,,..ведь скорее всего что он даже и не прикасался к ,,матерям,, ибо женщины ему если не омерзительны то отталкивают точно , после того поступка любой нормальный человек никогда не сказал бы что он его кумир..
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