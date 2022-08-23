​«Самый высокомерный человек»: Мама больного мальчика, которого обидел Роналду, рассказала о звонке футболиста

Весной текущего года Криштиану Роналду после одного из матчей выбил телефон из рук ребёнка, страдающего аутизмом. Звёздный футболист по итогам полицейского расследования отделался предупреждением и небольшим штрафом. Теперь Сара Келли, мама мальчика по имени Джейкоб, собирается подать на Роналду в суд.

В интервью Mirror Сара рассказала о звонке Роналду. По словам женщины, сначала ей позвонил представитель Роналду и предложил встретиться с игроком. В ответ на отказ помощник игрока сказал: «Вы вообще знаете, кто такой Роналду?». Сара все равно отказалась.

«Когда телефон снова зазвонил, я услышала: «Здравствуйте, это Криштиану Роналду». Он спросил, не хочу ли я приехать познакомиться с его семьей, назвал себя «неплохим папой», рассказал о проблемах со своим воспитанием и о потере отца.

Роналду не знал моего имени и называл Джейкоба просто «мальчик». Он сказал: «Я знаю, что у мальчика проблемы». Я ответила: «У него нет проблем, у него инвалидность, а проблемы у тебя».

Он сказал, что не сделал ничего плохого, сказал, что никого не бил. Я разозлилась и ответила: «Ты ударил моего сына по руке, и говоришь, что ничего не сделал?».

Роналду сказал, что не хочет, чтобы эта история появилась в СМИ и в суде. Он сказал, что у него хорошая команда юристов, и что он будет сражаться в суде до конца. Ещё сказал, что знает, как играть со СМИ», - сказала Сара.

Сара назвала Роналду «самым высокомерным человеком», с которым она когда-то общалась. Женщина пойдёт в суд, поскольку хочет, чтобы футболист понёс справедливое наказание.