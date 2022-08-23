Насри придумал решение для Роналду

Ходят слухи, что Криштиану Роналду всё ещё надеется покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. Звёздный португалец якобы не хочет в 37 лет проводить сезон без Лиги чемпионов.

Пресса связывала Криштиану Роналду со многими клубами, в частности с «Марселем». Экс-игрок провансальцев Самир Насри придумал решение для португальца.

«У меня есть решение для Роналду. Он расторгает контракт с «Манчестер Юнайтед» на полгода, а «Марсель» прикладывает усилия для его подписания. И Роналду приезжает играть в Лиге чемпионов. Атака Криштиану Роналду – Алексис Санчес выглядит неплохо», - высказался Насри для Canal+.