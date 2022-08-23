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Насри придумал решение для Роналду

 
23 Августа 2022 • 17:19 Комментировать (3)

Ходят слухи, что Криштиану Роналду всё ещё надеется покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. Звёздный португалец якобы не хочет в 37 лет проводить сезон без Лиги чемпионов.

Пресса связывала Криштиану Роналду со многими клубами, в частности с «Марселем». Экс-игрок провансальцев Самир Насри придумал решение для португальца.

«У меня есть решение для Роналду. Он расторгает контракт с «Манчестер Юнайтед» на полгода, а «Марсель» прикладывает усилия для его подписания. И Роналду приезжает играть в Лиге чемпионов. Атака Криштиану Роналду – Алексис Санчес выглядит неплохо», - высказался Насри для Canal+.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Самир Насри Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (3)
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Alex1972
23 Августа 2022 в 17:34
Насри : Гелевый, поменяй свою фамилию на Насрал... Будем братьями... Гелевый : Я могу только на Задрал... Будем сестрами... А-ха-ха-ха...👏👏👏...
ARTUR
23 Августа 2022 в 17:27
Ржу не могу---- насри посреди поля ,сразу вспоминаю эту корку от комментатора , и как жена моего друга из кухни кричала -- что вы там смотрите ИЗВРАЩЕНЦЫ!! почему они срут посреди поля ?))) А если честно то вот от таких вот предложений аж перекашивает ,господя !!! Какой Санчес !!!??? Его во вторую лигу брать нельзя а еще вместе с припудренным.. эх Насри ,насри ...реально какашка
Castilla
23 Августа 2022 в 17:46
Типичный баран)в 40 лет над фамилией угарает)от слова "многочлен" дрожь не пробирает?)
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