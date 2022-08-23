​Статистика говорит о проблемах Стерлинга в «Челси»

Адаптация в «Челси» даётся форварду Рахиму Стерлингу с трудом. На такие мысли наводит статистика футболиста по итогам трёх матчей за лондонский клуб, которую приводит Matchday 365.
В трёх играх чемпионата Англии в составе «Челси» Рахим Стерлинг имеет такие показатели:
- 0 голов;
- 1 голевой пас;
- 0 попаданий в створ;
- 29% выигранных единоборств (9 из 31);
- 29% успешных обыгрышей (4 из 14);
- 48 потерь мяча.
Напомним, что в летнее трансферное окно Рахим Стерлинг перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити». Это третий топ-клуб Английской премьер-лиги для вингера в его карьере – ранее Стерлинг защищал цвета «Ливерпуля».
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