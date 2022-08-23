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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Статистика говорит о проблемах Стерлинга в «Челси»

 
23 Августа 2022 • 16:57 Комментировать

Адаптация в «Челси» даётся форварду Рахиму Стерлингу с трудом. На такие мысли наводит статистика футболиста по итогам трёх матчей за лондонский клуб, которую приводит Matchday 365.

В трёх играх чемпионата Англии в составе «Челси» Рахим Стерлинг имеет такие показатели:

- 0 голов;

- 1 голевой пас;

- 0 попаданий в створ;

- 29% выигранных единоборств (9 из 31);

- 29% успешных обыгрышей (4 из 14);

- 48 потерь мяча.

Напомним, что в летнее трансферное окно Рахим Стерлинг перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити». Это третий топ-клуб Английской премьер-лиги для вингера в его карьере – ранее Стерлинг защищал цвета «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг
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