​АПЛ установила новый трансферный рекорд

Специалисты по трансферам из портала transfermarkt продолжают радовать любителей футбола занимательной инфографикой. Согласно новым данным, клубы Английской премьер-лиги уже установили трансферный рекорд, потратив этим летом 1,72 миллиарда евро.
Приводим данные из инфографики:
1. АПЛ (2022) – 1,72 млрд евро.
2. АПЛ (2017) – 1,61
3. АПЛ (2019) – 1,45
4. АПЛ (2020) – 1,45
5. АПЛ (2018) – 1,4
6. АПЛ (2016) – 1,38
7. Ла Лига (2019) – 1,36
8. АПЛ (2021) – 1,34
9. Серия А (2019) – 1,23
10. АПЛ (2015) – 1,21
Стоит сказать, что трансферное окно в Европе ещё открыто – клубы будут продолжать тратить деньги на новичков до 1 сентября.
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