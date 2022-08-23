​АПЛ установила новый трансферный рекорд

Специалисты по трансферам из портала transfermarkt продолжают радовать любителей футбола занимательной инфографикой. Согласно новым данным, клубы Английской премьер-лиги уже установили трансферный рекорд, потратив этим летом 1,72 миллиарда евро.

Приводим данные из инфографики:

1. АПЛ (2022) – 1,72 млрд евро.

2. АПЛ (2017) – 1,61

3. АПЛ (2019) – 1,45

4. АПЛ (2020) – 1,45

5. АПЛ (2018) – 1,4

6. АПЛ (2016) – 1,38

7. Ла Лига (2019) – 1,36

8. АПЛ (2021) – 1,34

9. Серия А (2019) – 1,23

10. АПЛ (2015) – 1,21

Стоит сказать, что трансферное окно в Европе ещё открыто – клубы будут продолжать тратить деньги на новичков до 1 сентября.