​Экс-игрок «Ливерпуля» преуменьшил уровень Каземиро

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс, который работает экспертом на Sky Sports, высказался о трансфере Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, Каземиро повезло оказаться в «Реале». Я никогда не ждал матчей, чтобы посмотреть, как играет Каземиро. Бензема и другие – да. Но я никогда не восхищался тем, что на поле делает Каземиро.

Я не думаю, что Каземиро имеет отличный пас, благодаря которому игра «Манчестер Юнайтед» резко улучшится. Ему 30 лет, и он стоит 70 миллионов евро плюс бонусы. Это слишком высокая цена» - высказался Сунесс.

Напомним, что Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед», поскольку решил принять новый вызов.