Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игроку «Манчестер Сити» грозит пожизненное заключение

 
23 Августа 2022 • 11:52 Комментировать (1)

В Великобритании продолжается разбирательство по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек.

Как стало известно журналистам газеты Marca, французскому игроку грозит уголовный срок от пяти до 20 лет. Также рассматривается вариант пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что Бенжамен не признал свою вину ни в одном из изнасилований, в которых его обвиняют.

Менди перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году. Его трансфер обошелся «горожанам» в 57 миллионов евро. В составе сборной Франции Бенжамен провел десять поединков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенжамен Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
23 Августа 2022 в 12:06
ай один чел пилюнул в другого и попав ему в глаз.. за то што плюнул получил штраф - 1500 р.. за то што попав в глаз - 15 суток.. за то что глаз можец загноиться и пострадавший потеряец его - грозит 5 лец.. если, ндб, потеряец зрение - десяцочку.. ну а ежели разавьеца ганхрена и чел склеица - тады пажизненнае.. кароч получаеца чуваку который плюнул в друхого грозит от 1500 р штрафа до пожизненава.. вах.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
12:56 · Англия. Премьер-лига
Кюрзава может оказаться в лондонском клубе
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» не хочет продавать Нету, но 60 миллионов евро могут переубедить руководство клуба
12:07 · Англия. Премьер-лига
Регилон может оказаться в клубе из Серии А
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Сен-Максимена до закрытия трансферного окна
11:17 · Англия. Премьер-лига
Чалоба – приоритетная цель «Интера» на позицию центрального защитника
10:58 · Англия. Премьер-лига
Байи сегодня попрощается с партнёрами по «МЮ» в Каррингтоне
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» договорился с «Лацио» по Ачерби, но хочет прояснить ситуацию с Чалобой
10:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о трансфере нового полузащитника: «Я не тот человек, которого нужно спрашивать»
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 70 миллионов евро за Гордона
10:24 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг не исключил новых трансферов «Манчестер Юнайтед»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг решил покинуть «Барселону» и выбрал новый клуб
10:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп призывает игроков «Ливерпуля» зажечь в следующем матче
10:02 · Англия. Премьер-лига
Роналду провёл три матча за «МЮ» без голевых действий
09:58 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Кажется, что ван Дейку в некоторых моментах не хватает скорости»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Гайич заявил, что не приостановит контракт с ЦСКА, даже если получит приглашение от «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем