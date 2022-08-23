Игроку «Манчестер Сити» грозит пожизненное заключение

В Великобритании продолжается разбирательство по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек.

Как стало известно журналистам газеты Marca, французскому игроку грозит уголовный срок от пяти до 20 лет. Также рассматривается вариант пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что Бенжамен не признал свою вину ни в одном из изнасилований, в которых его обвиняют.

Менди перешел в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году. Его трансфер обошелся «горожанам» в 57 миллионов евро. В составе сборной Франции Бенжамен провел десять поединков.