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Тен Хаг не исключил новых трансферов «Манчестер Юнайтед»

 
23 Августа 2022 • 10:24 Комментировать

Голландский специалист Эрик тен Хаг, который занимает пост наставника «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о трансферной политике «красных дьяволов».

«Мы еще можем привлечь новых футболистов в «МЮ». Трансферный рынок по-прежнему открыт. Вы же видите, что для успеха нужно не только количество, но и качество», - приводятся слова тренера в социальных сетях журналиста Шамона Хафеза.

В летнее трансферное окно руководство манкунианского гранда потратило на покупки 143 миллиона евро. На «Олд Траффорд» переехали Каземиро, Лисандро Мартинес и Тирелл Маласиа.

Кроме того, на правах свободного агента к «МЮ» присоединился датчанин Кристиан Эриксен.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Трансферы футбола - лето 2022
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