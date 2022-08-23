Тен Хаг не исключил новых трансферов «Манчестер Юнайтед»

Голландский специалист Эрик тен Хаг, который занимает пост наставника «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о трансферной политике «красных дьяволов».

«Мы еще можем привлечь новых футболистов в «МЮ». Трансферный рынок по-прежнему открыт. Вы же видите, что для успеха нужно не только количество, но и качество», - приводятся слова тренера в социальных сетях журналиста Шамона Хафеза.

В летнее трансферное окно руководство манкунианского гранда потратило на покупки 143 миллиона евро. На «Олд Траффорд» переехали Каземиро, Лисандро Мартинес и Тирелл Маласиа.

Кроме того, на правах свободного агента к «МЮ» присоединился датчанин Кристиан Эриксен.