Обамеянг решил покинуть «Барселону» и выбрал новый клуб

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг собирается покинуть каталонскую «Барселону» в последние дни летнего трансферного окна. Согласно сведениям Sky Sports, африканец принял решение вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал за «Арсенал».

Новым клубом Обамеянга может стать лондонский «Челси». В трансфере игрока лично заинтересован наставник «пенсионеров» Томас Тухель.

Напомним, что Пьер-Эмерик присоединился к «сине-гранатовым» в январе текущего года. В составе каталонского гранда он провел 24 поединка, записав на свой счет 13 забитых мячей и одну голевую передачу.