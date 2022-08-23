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СМИ назвали сумму, какую «Манчестер Юнайтед» заплатит за Антони

 
23 Августа 2022 • 09:07 Комментировать

Атакующий полузащитник амстердамского «Аякса» Антони близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на страницах издания O Globo.

По сведениям источника, «красные дьяволы» договорились с голландской стороной о переходе бразильского вингера. За трансфер Антони «красные дьяволы» заплатят 94 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что нападающий пропустил тренировку команды, намекая на то, что желает продолжить карьеру на «Олд Траффорд».

В минувшем сезоне чемпионата Голландии Антони принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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