Итальянский клуб арендует игрока «Челси»

Защитник Этан Ампаду, правами на которого владеет лондонский «Челси», близок к переезду в итальянский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, 21-летнего валлийского футболиста готова арендовать «Специя».

По данным журналиста, итальянский клуб планирует арендовать Ампаду до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Венецию». Ампаду принял участие в 30 поединках за итальянский коллектив, в которых отметился тремя результативными передачами.