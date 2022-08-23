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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Итальянский клуб арендует игрока «Челси»

 
23 Августа 2022 • 08:29 Комментировать

Защитник Этан Ампаду, правами на которого владеет лондонский «Челси», близок к переезду в итальянский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, 21-летнего валлийского футболиста готова арендовать «Специя».

По данным журналиста, итальянский клуб планирует арендовать Ампаду до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Венецию». Ампаду принял участие в 30 поединках за итальянский коллектив, в которых отметился тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Специя Этан Ампаду
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