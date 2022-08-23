ПСВ готов отпустить Гакпо в «Манчестер Юнайтед»

Голландский нападающий Коди Гакпо может оказаться в «Манчестер Юнайтед» этим летом. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, 23-летний футболист уже дал согласие на переход в стан «красных дьяволов».

ПСВ, владеющий правами на футболиста, готов отпустить его на «Олд Траффорд» и ждет официального предложения манкунианцев. Голландская сторона оценивает игрока в 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 47 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 21 забитый мяч и 15 голевых передач. Его контракт с клубом из Эйндховена рассчитан до лета 2026 года.