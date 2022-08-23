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Тухель нашёл нового звёздного нападающего для «Челси»

 
23 Августа 2022 • 06:31 Комментировать

Форвард «Милана» Рафаэл Леау стал приоритетной трансферной целью лондонского «Челси». Об этом рапортуют журналисты Football.London.

По сведениям источника, инициатором подписания португальского футболиста является рулевой «пенсионеров» Томас Тухель. Немецкий тренер рассчитывает заполучить Леау до закрытия текущего трансферного окна. Англичане рассматривают вариант с включением в сделку одного из своих футболистов, поскольку трансферный ценник Рафаэла составляет 70 миллионов евро. Лондонцы не готовы платить полную сумму за переход португальца.

Леау играет за «россонери» с лета 2019 года. В минувшем сезоне форвард отметился 11 голами и десятью ассистами в 34 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Рафаэл Леау Трансферы футбола - лето 2022
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