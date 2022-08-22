Делегация «Манчестер Юнайтед» отправилась за Де Йонгом

Делегация «МЮ» направилась в Каталонию с целью предпринять последнюю попытку приобрести полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга.

Ранее СМИ писали о том, что после подписания Каземиро интерес «красных дьяволов» к игроку угаснет, но De Telegfaaf уверяет, что 25-летний футболист сборной Голландии все-таки значится в списке главных трансферных целей английского гранда.

У «Юнайтед» еще с июля есть договоренность с «Барселоной» относительно переезда игрока в Англию, но у Де Йонга имеется конфликт с «сине-гранатовыми», а сам футболист не заинтересован в смене прописки.

Испанское издание Diario Sport, в свою очередь, отмечает, что «Челси» вышел из борьбы за футболиста, а потому «МЮ» остается единственным претендентом на игрока.