«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о заключении контракт с бразильским полузащитником Каземиро. Соглашение футболиста с «красными дьяволами» рассчитано на четыре года (до лета 2026 года) с возможностью продления на один сезон.

«Официально: Добро пожаловать в «Юнайтед», Каземиро», - говорится в сообщении пресс-службы манчестерцев.

Отметим, что с 2013 года футболист выступал за мадридский «Реал». Игрок провел за «сливочных» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Кроме того, спортсмен играл за «Сан-Паулу» и «Порту». С 2011 года он вызывается в сборную Бразилии.