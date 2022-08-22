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«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении контракта с Каземиро официально

 
22 Августа 2022 • 22:15 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о заключении контракт с бразильским полузащитником Каземиро. Соглашение футболиста с «красными дьяволами» рассчитано на четыре года (до лета 2026 года) с возможностью продления на один сезон.

«Официально: Добро пожаловать в «Юнайтед», Каземиро», - говорится в сообщении пресс-службы манчестерцев.

Отметим, что с 2013 года футболист выступал за мадридский «Реал». Игрок провел за «сливочных» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Кроме того, спортсмен играл за «Сан-Паулу» и «Порту». С 2011 года он вызывается в сборную Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
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