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Нападающий «Арсенала» Пепе переходит в «Ниццу»

 
22 Августа 2022 • 18:38 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
27.08 19:30

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе в скором времени может пополнить состав «Ниццы». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Отмечается, что 27-летний игрок будет арендован французским клубом.

Пепе выступает за «канониров» с 2019 года, перебравшись из «Лилля». В текущем сезоне футболист не принимал участия в матчах Английской премьер-лиги. Трудовой договор нападающего с «Арсеналом» истекает летом 2024 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

Отметим, что Пепе был выставлен на трансфер главным тренером лондонского клуба Микелем Артетой.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Арсенал Лондон Микель Артета Николя Пепе Фабрицио Романо Трансферы футбола - лето 2022
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