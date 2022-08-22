Фернандеш – об игре с «Ливерпулем»: «Нет лучше матча, чтобы прийти в себя»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о важности поединка с «Ливерпулем» в преддверии очного противостояния соперников в рамках третьего тура национального первенства.

«Нет лучше матча, чем прийти в себя, чем встреча с одной из сильнейших команд в Европе. При полном стадионе и поддержке наших фанатов мы должны быть готовы на все 100%. Минувший сезон был трудным, и старт нового розыгрыша АПЛ тоже дался непросто, но со временем мы обязательно найдем свою игру», - приводит слова Фернандеша пресс-служба «красных дьяволов».

Встреча третьего тура чемпионата Англии запланирована на понедельник, 22 августа. Начало поединка в 22:00 по московскому времени. LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию поединка.