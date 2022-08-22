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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш – об игре с «Ливерпулем»: «Нет лучше матча, чтобы прийти в себя»

 
22 Августа 2022 • 18:24 Комментировать (1)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о важности поединка с «Ливерпулем» в преддверии очного противостояния соперников в рамках третьего тура национального первенства.

«Нет лучше матча, чем прийти в себя, чем встреча с одной из сильнейших команд в Европе. При полном стадионе и поддержке наших фанатов мы должны быть готовы на все 100%. Минувший сезон был трудным, и старт нового розыгрыша АПЛ тоже дался непросто, но со временем мы обязательно найдем свою игру», - приводит слова Фернандеша пресс-служба «красных дьяволов».

Встреча третьего тура чемпионата Англии запланирована на понедельник, 22 августа. Начало поединка в 22:00 по московскому времени. LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Апл Чемпионат Англии
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Августа 2022 в 19:04
Чтобы прийти в себя - надо перестать бухать... А вы датые в каждом матче....🥃 А некоторые и уколотые... 💉...А-ха-ха-ха...
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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