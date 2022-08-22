Тен Хаг – о «Ливерпуле»: «Обыгрывать можно даже самые лучшие команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями перед матчем третьего тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Я знаю о поражении 0:5 в прошлом сезоне. Та игра оставила шрамы, но в новом матче нужно исправить ситуацию. «Ливерпуль» - сильный соперник, и мне он нравится. Я уверен, что в прошлом сезоне он показывал лучший футбол в Европе, но обыгрывать можно даже самые лучшие команды», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» состоится в понедельник, 22 августа. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Напомним, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» одолел «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» со счетом 5:0.