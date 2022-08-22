Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг – о «Ливерпуле»: «Обыгрывать можно даже самые лучшие команды»

 
22 Августа 2022 • 17:55 Комментировать (1)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями перед матчем третьего тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Я знаю о поражении 0:5 в прошлом сезоне. Та игра оставила шрамы, но в новом матче нужно исправить ситуацию. «Ливерпуль» - сильный соперник, и мне он нравится. Я уверен, что в прошлом сезоне он показывал лучший футбол в Европе, но обыгрывать можно даже самые лучшие команды», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» состоится в понедельник, 22 августа. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Напомним, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» одолел «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» со счетом 5:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Апл Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
22 Августа 2022 в 18:08
Кем ты хочешь их обыграть?... Фарерскими баранами?... А-ха-ха-ха...🐏🐑..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
19:43 · Англия. Премьер-лига
Каземиро прибыл на «Олд Траффорд» перед игрой «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»
19:17 · Англия. Премьер-лига
Роналду может начать встречу против «Ливерпуля» на скамейке запасных
18:38 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Арсенала» Пепе переходит в «Ниццу»
18:35 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо заступился за Фреда
18:24 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – об игре с «Ливерпулем»: «Нет лучше матча, чтобы прийти в себя» 1
17:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о «Ливерпуле»: «Обыгрывать можно даже самые лучшие команды» 1
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Вест Хэм» полностью согласовали трансфер Эмерсона
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не продаст Киру Уолш в «Барселону»
17:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с «Барселоной» о переходе Обамеянга 2
16:54 · Англия. Премьер-лига
Реднапп назвал победителя в матче «Манчестер «Юнайтед» - «Ливерпуль» 2
16:49 · Англия. Премьер-лига
Уткин — о переходе Каземиро в «МЮ»: «Для Роналду это серьёзный аргумент — можно вместе пресс покачать» 2
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может вернуть Морату в АПЛ
16:32 · Англия. Премьер-лига
Райт: «Если бы не «Ливерпуль», АПЛ было бы неинтересно смотреть»
16:32 · Англия. Премьер-лига
​Кулушевски рассказал о работе с Конте
16:30 · Англия. Премьер-лига
Каземиро заявил, что перешел в «Манчестер Юнайтед» не из-за денег
Все новости
Рекомендуем