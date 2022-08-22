«Манчестер Сити» не продаст Киру Уолш в «Барселону»

Женская «Барселона» сделала предложение о трансфере полузащитницы «Манчестер Сити» Киры Уолш, однако горожане ответил отказом. Новость об этом сообщил Sky Sports.

Источник отмечает, что после вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов 25-летняя чемпионка Европы стала приоритетной целью для «сине-гранатовых», но в английском клубе не намерены продавать Уолш, у которой остался год по текущему трудовому соглашению.

Футболистка сыграла на минувшем чемпионате Европы в шести встречах, в которых отдала три результативных передачи, в том числе и в поединке против сборной Германии в финале турнира (2:1).