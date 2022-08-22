Реднапп назвал победителя в матче «Манчестер «Юнайтед» - «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма», а ныне британский футбольный эксперт Гарри Реднапп уверен в победе «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» в центральном матче 3-го тура чемпионата Англии, несмотря на тот факт, что «красные дьяволы» провалили старт нового сезона, не набрав в первых двух туров очков.

Несмотря на это, Реднапп уверен, что «красные дьяволы» добудут нужные для себя три очка. «Сложно найти кого-нибудь, кто бы предсказывал отличный от гостевой победы результат. Но, на мой взгляд, это ставит «Юнайтед» в беспроигрышное положение. Я не думаю, что они уступят на «Олд Траффорд» в понедельник вечером», - приводит слова Реднаппа The Sun.

Гарри уверен, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сможет выбрать 11 футболистов, которые сделают результат. «Нет места и времени лучше, чтобы все изменить в свою пользу», - уверен Реднапп, предрекая хозяевам победу в матче против «Ливерпуля».