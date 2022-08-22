«Челси» может вернуть Морату в АПЛ

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в стан лондонского «Челси».

Главный тренер «синих» Томас Тухель определил в качестве главной трансферной цели Пьера-Эмерика Обамеянга из «Барселоны» на замену покинувшим клуб Тимо Вернеру и Ромелу Лукаку. Накануне появилась информация о том, что Обамеянг не заинтересован уходить из каталонской команды, поскольку чувствует себя в ней счастливым. Это заставляет боссов «аристократов» искать другие варианты с усилением атакующей линии.

Как отмечает Sport, именно Морату Тухель определил в качестве альтернативы Обамеянгу. Мората начал сезон с дубля в ворота «Хетафе», и этот факт не остался без внимания немецкого специалиста в «Челси».

Ранее Альваро уже выступал за «Челси» на протяжении двух сезонов, забив в ворота соперников 24 мяча.