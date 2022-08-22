​Кулушевски рассказал о работе с Конте

Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски рассказал о работе под руководством итальянского тренера Антонио Конте.

«Иногда на поле я просто играю и получаю удовольствие. Но Конте не хочет, чтобы я развлекался! Он хочет, чтобы я уничтожал соперника в футбольном плане», - сказал Кулушевски, чьи слова приводит football.london.

Кулушевски отметил, что Конте был очень зол после первого тайма последнего матча Премьер-иги против «Вулверхэмптона».

«Конте был зол, но мы тоже злились сами на себя. Мы не проснулись в начале игры и действовали плохо. Мы немного боялись», - высказался шведский футболист.