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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кулушевски рассказал о работе с Конте

 
22 Августа 2022 • 16:32 Комментировать

Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски рассказал о работе под руководством итальянского тренера Антонио Конте.

«Иногда на поле я просто играю и получаю удовольствие. Но Конте не хочет, чтобы я развлекался! Он хочет, чтобы я уничтожал соперника в футбольном плане», - сказал Кулушевски, чьи слова приводит football.london.

Кулушевски отметил, что Конте был очень зол после первого тайма последнего матча Премьер-иги против «Вулверхэмптона».

«Конте был зол, но мы тоже злились сами на себя. Мы не проснулись в начале игры и действовали плохо. Мы немного боялись», - высказался шведский футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Деян Кулушевски
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