Бывший полузащитник мадридского «Реала» Каземиро заявил, что перешел в «Манчестер Юнайтед» не из-за денег.

В пятницу «красные дьяволы» достигли договоренности с «Реалом» насчет трансфера футболиста в стан манчестерской команды за 70 миллионов фунтов, включая бонусы.

Футболист подпишет контракт до 2026 года с возможностью продления соглашения на один год. Он будет получать в новом клубе 375 000 фунтов в неделю. Тем не менее, по заявлениям самого игрока, им движет совсем не жажда денег. Выступление в АПЛ – вызов для него самого.

«Что я искал, так это новые испытания и цели. Я хочу испытать себя в новой лиге и в новой стране. Будь это из-за денег, я ушел бы 4-5 месяцев назад. Это последнее, о чем я думал», - заявил Каземиро в беседе с ESPN.