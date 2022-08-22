​Салах включил «Арсенал» в число претендентов на титул АПЛ

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, какие команды будут конкурировать с мерсисайдцами в гонке за титулом чемпиона Англии.

«Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». Думаю, эти три клуба составят нам конкуренцию», - высказался Салах в интервью для Sky Sports.

На текущий момент единоличным лидером чемпионата Англии является «Арсенал», который в трёх турах не терял очки.

В понедельник вечером программу третьего тура Английской премьер-лиги закроет северо-западное дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.