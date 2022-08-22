«Ноттингем Форест» хочет арендовать защитника «Тоттенхэма»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон попал в сферу интересов «Ноттингем Форест». Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, «лесники» хотят арендовать 25-летнего испанца, а «шпоры» не против такой сделки.

Главный тренер «Тоттенхэма» дал понять Регилону, что тот больше не входит в его планы. Итальянец больше предпочитает видеть на позиции левого вингбека Райана Сессеньона или Ивана Перишича, который уже успел отметиться двумя ассистами в новом сезоне АПЛ.

«Тоттенхэм» будет готов отпустить Регилона в том случае, если «Ноттингем Форест» согласится выплачивать всю зарплату испанца.