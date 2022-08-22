«Астон Вилла» выбыла из гонки за Сарром

Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр не перейдёт в «Астон Виллу». По информации от Sky Sports, сделка сорвалась.

Ранее появлялись слухи о том, что бирмингемцы согласовали с «шершнями» трансфер сенегальца, но источник сообщает, что сделка окончательно сорвалась.

Напомним, что Сарр ранее также входил в шорт-лист «Ливерпуля». Сам футболист хочет покинуть команду, которая по итогам прошлого сезона вылетела в Чемпионшип.

В прошлой кампании сенегальский вингер отметился в Английской премьер-лиге 5 голами и двумя результативными передачами. В новом сезоне Сарр отметился голом и ассистом в Чемпионшипе.