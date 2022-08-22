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Экс-вратарь «МЮ»: «Роналду никогда не был негативной силой в раздевалке»

 
22 Августа 2022 • 11:38 Комментировать

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Криштиану – большой профессионал своего дела. Этот парень всегда старается найти общий язык с другими игроками. Роналду никогда не был негативной силой в раздевалке. Я вам повторяю – никогда. Могу дать гарантию, что он не будет вызывать разногласия и поднимать шум в раздевалке», - передает слова Фостера Talksport.

Напомним, что 37-летний бомбардир хотел покинуть «красных дьяволов» этим летом, но так и не смог найти себе новый клуб. Все идет к тому, что Криштиану проведет сезон-2022/2023 на «Олд Траффорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бен Фостер
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