Экс-вратарь «МЮ»: «Роналду никогда не был негативной силой в раздевалке»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Криштиану – большой профессионал своего дела. Этот парень всегда старается найти общий язык с другими игроками. Роналду никогда не был негативной силой в раздевалке. Я вам повторяю – никогда. Могу дать гарантию, что он не будет вызывать разногласия и поднимать шум в раздевалке», - передает слова Фостера Talksport.

Напомним, что 37-летний бомбардир хотел покинуть «красных дьяволов» этим летом, но так и не смог найти себе новый клуб. Все идет к тому, что Криштиану проведет сезон-2022/2023 на «Олд Траффорд».