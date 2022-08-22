«Манчестер Юнайтед» договаривается о трансфере голландского нападающего

Форвард Коди Гакпо, выступающий в чемпионате Голландии за ПСВ Эйндховен, продолжает оставаться трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях инсайдер Николо Скира, «красные дьяволы» на протяжении последних двух недель ведут активные переговоры с представителями 23-летнего футболиста.

Коди является воспитанником академии клуба из Эйндховена. За первую команду он выступает с 2018 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гакпо принял участие в двух матчах чемпионата Голландии, в которых отметился двумя голами и результативным пасом.