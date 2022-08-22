Каземиро прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Трансфер бразильского опорника Каземиро из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» близок к завершению. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник успешно прошел медобследование. Теперь игрок ждет рабочую визу.

Ожидается, что Каземиро приступит к тренировкам с «красными дьяволами» уже на этой неделе.

Трансфер бразильца обойдется манкунианцам в 70 миллионов евро. С ним будет подписано долгосрочное трудовое соглашение.

За «Реал» Каземиро выступал с 2013 года. На счету полузащитника 336 сыгранных матчей в составе «королевского» клуба, 31 забитый мяч и 29 результативных передач.