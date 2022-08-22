Морган выразил недовольство критикой Руни в адрес Роналду

Британский журналист Пирс Морган выразил недовольство постоянными комментариями Уэйна Руни в адрес «Манчестер Юнайтед» и нападающего команды Криштиану Роналду.

«У Уэйна процент побед в качестве тренера – 28%. Его «Ди Си Юнайтед» терпит поражения со счетом 0:6. Поэтому ему лучше перестать давать советы «МЮ» и поменьше критиковать Роналду. По своему уровню Криштиану всегда затмевал Руни», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

Ранее Руни советовал руководству «Юнайтед» продать 37-летнего португальца в текущее трансферное окно. Кроме того, Уэйн предлагал не выпускать Роналду на поле в предстоящем матче с «Ливерпулем».