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«Аякс» нацелился на вингера «Челси», от которого отказался Тухель

 
22 Августа 2022 • 07:41 Комментировать (1)

Руководство амстердамского «Аякса» всерьез нацелилось на возвращение в команду атакующего полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

В свою очередь футболист готов покинуть «Стэмфорд Бридж», поскольку не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля.

Напомним, что Хаким перебрался в «Челси» как раз из английского гранда. В составе амстердамского коллектива он выступал с 2016 по 2020 год.

Срок действующего контракта Зиеша с «пенсионерами» рассчитан до середины 2025 года. В прошедшем сезоне марокканец сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись восемью голами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Томас Тухель Хаким Зиеш
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Комментарии (1)
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pol-black
22 Августа 2022 в 08:37
из английского гранда? поправьте плииз!
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