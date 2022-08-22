«Аякс» нацелился на вингера «Челси», от которого отказался Тухель

Руководство амстердамского «Аякса» всерьез нацелилось на возвращение в команду атакующего полузащитника «Челси» Хакима Зиеша. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

В свою очередь футболист готов покинуть «Стэмфорд Бридж», поскольку не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля.

Напомним, что Хаким перебрался в «Челси» как раз из английского гранда. В составе амстердамского коллектива он выступал с 2016 по 2020 год.

Срок действующего контракта Зиеша с «пенсионерами» рассчитан до середины 2025 года. В прошедшем сезоне марокканец сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись восемью голами и шестью ассистами.