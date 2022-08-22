Бернарду Силва высказался о своём будущем - на игрока претендуют «Барселона» и «ПСЖ»

Португальский хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва заявил, что его все устаивает в нынешнем клубе.

«Я счастлив в «Манчестер Сити», делаю все, чтобы помогать команде добиваться успеха. В данный момент сфокусирован исключительно на этом», - передает слова полузащитника BBC Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании 28-летнего футболиста заинтересованы каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». В свою очередь «Манчестер Сити» желает продлить контракт с Бернарду.

Силва выступает за «горожан» с лета 2017 года. Его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.